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خسائر الزلزال تقدر بمليارات الدولارات في تركيا
آثار الزازل في تركيا
14 فبراير 2023 20:09
قالت شركة «فيريسك» لتقييم المخاطر، اليوم الثلاثاء، إن قيمة الخسائر الناجمة عن الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا الأسبوع الماضي ستتجاوز على الأرجح 20 مليار دولار أميركي.
وأضافت الشركة أن جزءاً بسيطاً من الخسائر، بقيمة تصل لأكثر من مليار دولار على الأرجح، سيغطيه التأمين.
تزيد هذه الأرقام من سوء الأوضاع في ظل الخسائر الفادحة في الأرواح جراء هذه الكارثة، وارتفع عدد القتلى إلى 31974 شخصاً في تركيا حتى الآن.
وأضافت «فيريسك» أن المباني المتوافقة مع قوانين البناء «حققت أداء جيداً نسبياً، بينما تعرضت العديد من المباني الأخرى لأضرار جسيمة وانهارت جراء الزلازل».
وضرب الزلزال الأسبوع الماضي تركيا وسوريا بقوة بلغت 7,8 درجة على مقياس ريختر.
وبالنظر إلى حجم الخسائر في الأرواح والممتلكات والمساحة المتضررة، بات هذا الزلزال من أكثر الكوارث تدميراً منذ بداية هذه الألفية.
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المصدر: وكالات
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