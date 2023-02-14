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لقطات تظهر هول الدمار في تركيا بعد الزلزال

لقطات تظهر هول الدمار في تركيا بعد الزلزال
14 فبراير 2023 19:27

أظهرت لقطات مصورة من طائرة مسيرة في مدينة كهرمان مرعش بجنوب تركيا حجم الدمار الناجم عن الزلزال الذي أدى لانهيار عشرات المباني وأجبر مئات الأسر على العيش في خيام أُقيمت بأحد الملاعب في درجات حرارة شديدة البرودة.

وتُظهر المباني الخاوية بجدرانها المتهدمة قوة الزلزال الذي دمر الأسبوع الماضي المدينة الواقعة بالقرب من مركز الهزة التي ضربت جنوب تركيا وسوريا.

وسلطت صورتان، التُقطت إحداهما في عام 2020 والأخرى بعد الزلزال، الضوء على آثار الدمار في المدينة حيث تحول العديد من المنازل إلى أنقاض. غير أن بعض المباني السكنية أصيبت بأضرار طفيفة على ما يبدو تمثلت في ظهور تصدعات في بعض جدرانها.

ودمر الزلزال، الذي تجاوز عدد قتلاه في تركيا وسوريا 37 ألف شخص، مدناً بأكملها في البلدين تاركا الناجين بلا مأوى في البرد القارس ومنهم من ينامون في بعض الأحيان على أكوام من الأنقاض.

ودمر الزلزال، الذي تجاوز عدد قتلاه في تركيا وسوريا 37 ألف شخص، مدناً بأكملها في البلدين تاركا الناجين بلا مأوى في البرد القارس ومنهم من ينامون في بعض الأحيان على أكوام من الأنقاض.

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المصدر: آ ف ب
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زلزال
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