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أردوغان يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي

تشاووش أوغلو يعقد مؤتمرا صحفيا مع نظيره الإسرائيلي
14 فبراير 2023 19:14

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في أنقرة.

جرى اللقاء بعيداً عن وسائل الإعلام في مقر إدارة الكوارث والطوارئ «آفاد» في العاصمة التركية.

وكان كوهين قال، في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، إن «تل أبيب ستواصل التضامن مع تركيا وشعبها في هذه الأيام العصيبة عقب الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد».

وبلغت حصيلة الوفيات في تركيا جراء الزلزالين المدمرين اللذين ضربا جنوب البلاد 31 ألفاً و974 شخصاً اليوم الثلاثاء، فيما تكافح طواقم الإنقاذ للوصول إلى آخر الناجين في اليوم التاسع من عمليات الإنقاذ.

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المصدر: د ب أ
رجب طيب إردوغان
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إيلي كوهين
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