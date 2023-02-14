انتشال 5 ناجين بعد 204 ساعات تحت الأنقاض في تركيا

أفادت وسائل إعلام محلية بإنقاذ خمسة ناجين على الأقل اليوم الثلاثاء من تحت الأنقاض في المناطق التي تضررت من الزلزال في تركيا، وذلك بعد ثمانية أيام من أسوأ زلزال في تاريخ البلاد الحديث.

وقالت وسائل إعلام تركية إن امرأة ورجلا انتُشلا من تحت الأنقاض في مدينة هاتاي الجنوبية بعد نحو 204 ساعات من الزلزال الذي هز المنطقة وأنحاء من شمال غرب سوريا.

وفي وقت سابق اليوم، قالت شبكة (سي.إن.إن ترك) إن رجال الإنقاذ انتشلوا شابا عمره 18 عاما يدعى محمد جعفر من تحت أنقاض مبنى في جنوب تركيا بعد نحو 198 ساعة من زلزال الأسبوع الماضي.

وأظهرت لقطات من إقليم أديامان التركي عمال الإنقاذ وهم ينقلون الشاب من موقع المبنى المنهار إلى سيارة إسعاف تنتظره. وكان جسده مثبتا على محفة وعلى وجهه قناع أكسجين وإلى جانبه مسعف. وشوهد محمد وهو يحرك أصابعه أثناء نقله بعيدا.

وقبل ذلك بفترة وجيزة، انتشل عمال الإنقاذ شقيقين على قيد الحياة من تحت ركام مبنى سكني في إقليم كهرمان مرعش المجاور.

وقالت وكالة الأناضول للأنباء، وهي الوكالة التركية الرسمية، إن الشقيقين هما محمد إينيس (17 عاما) وشقيقه باكي (21 عاما) الذي أنقذه المسعفون بعده.

ونُقل كلاهما إلى المستشفى دون أن تتضح حالتها الصحية.

وتجاوز الآن إجمالي عدد القتلى في تركيا وسوريا المجاورة جراء كارثة الزلزال 37 ألفا.