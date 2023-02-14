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«الناتو» يناقش تزويد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة القتالية

الناتو يبحث إرسال أسلحة قتالية إلى أوكرانيا
14 فبراير 2023 18:46

اجتمع الحلفاء الغربيون في حلف شمال الأطلسي «الناتو»، اليوم الثلاثاء، لمناقشة إرسال مزيد من الأسلحة القتالية المتطورة إلى أوكرانيا.

وقبيل اجتماع لوزراء دفاع الدول الأعضاء في «الناتو» في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث مقر الحلف، قال ينس ستولتنبرج الأمين العام للحلف، إن على الدول الغربية زيادة إمداداتها من الذخيرة إلى كييف.

وناشدت أوكرانيا الغرب تزويدها بطائرات مقاتلة ودبابات ثقيلة ومتطورة.

وأضاف ستولتنبرج أنه يجب الاستمرار في تزويد أوكرانيا بالأسلحة التي وافقت الدول على إرسالها إليها، إلى جانب مناقشة تزويدها بأسلحة جديدة.

وأوضح أنه يتوقع مناقشة أمر الطائرات، لكن أوكرانيا بحاجة الآن إلى دعم على الأرض.

وأكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، في اجتماع عقدته اليوم مجموعة "رامشتاين" المؤلفة من حلفاء أوكرانيا في بروكسل "أوكرانيا لديها متطلبات عاجلة لمساعدتها على مواجهة هذه اللحظة الحاسمة".

وأضاف "هذا العزم المشترك سيحافظ على زخم أوكرانيا في الأسابيع المقبلة".

وأعلنت الحكومة النرويجية، اليوم الثلاثاء، أنها سترسل ثماني دبابات من طراز "ليوبارد 2" ألمانية الصنع ومعدات أخرى إلى أوكرانيا لمساعدتها في الحرب مع روسيا.

وقالت الرئاسة الروسية، إن حلف شمال الأطلسي يظهر عداءه لروسيا كل يوم ويتورط أكثر في الصراع.

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المصدر: رويترز
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