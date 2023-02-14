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النرويج تقرر تزويد أوكرانيا بـ8 دبابات قتالية من طراز "ليوبارد 2"

النرويج تقرر تزويد أوكرانيا بـ8 دبابات قتالية من طراز "ليوبارد 2"
14 فبراير 2023 18:36

أعلن وزير الدفاع النرويجي، بيورن أريلد جرام، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستزود أوكرانيا بثماني دبابات قتالية رئيسية من طراز "ليوبارد 2". وجاءت تصريحاته في اجتماع عُقد في بروكسل، لمجموعة الاتصال الدولية لتسليم الأسلحة إلى أوكرانيا.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتم توفير ما يصل إلى أربع مركبات مرافقة وتمويل للذخيرة وقطع الغيار، بحسب ما قالته الحكومة النرويجية. وقالت إن الوضع في أوكرانيا يقترب من مرحلة حرجة، وأن البلاد تعتمد على الدعم السريع والشامل من الغرب.

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وكان جرام قد أعلن في أواخر يناير الماضي، أن بلاده تؤيد تزويد أوكرانيا بالدبابات، وأنها سوف تساهم في ذلك بنفسها، وذلك على الرغم من أن حجم المساهمة غير واضح.

المصدر: د ب أ
النرويج
أوكرانيا
دبابات ليوبارد
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