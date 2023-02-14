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مولدافيا تعلن إغلاق مجالها الجوي مؤقتاً

تعبيرية
14 فبراير 2023 17:48

أعلنت شركة طيران مولدوفا الوطنية أن مولدافيا أغلقت مجالها الجوي مؤقتاً الثلاثاء متحدثة عن «أسباب أمنية» من دون مزيد من التفاصيل وسط توتر بين الجمهورية السوفييتية السابقة وموسكو.

وأعلنت شركة طيران مولدوفا على حسابها على «فيسبوك» عن وقف الرحلات الجوية بقولها «الركاب الأعزاء، مجال مولدوفيا الجوي مغلق حالياً».

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المصدر: وكالات
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