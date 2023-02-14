الصين تتهم أميركا بإرسال مناطيد إلى دول عدة

قالت الصين، اليوم الثلاثاء، إن أكثر من عشرة مناطيد عالية الارتفاع أطلقتها الولايات المتحدة منذ مايو الماضي حلقت فوق مجالها الجوي والمجال الجوي لدول أخرى.
ودخل البلدان في خلاف دبلوماسي منذ أن أسقطت الولايات المتحدة في فبراير الجاري منطاد تجسس أطلقته الصين.
وقال وانغ ون بين المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن المناطيد عالية الارتفاع «حلقت حول العالم ودخلت، دون إذن، المجال الجوي للصين ودول أخرى عشر مرات على الأقل».
ولم يكشف وانغ أسماء الدول الأخرى، وامتنع عن تحديد الجزء الذي اخترقته المناطيد من المجال الجوي الصيني.
وقال وانغ، أمس الاثنين، إن مناطيد أميركية دخلت المجال الجوي الصيني أكثر من عشر مرات منذ يناير من العام الماضي.
وأضاف، اليوم الثلاثاء «يتعين على الولايات المتحدة إجراء تحقيق شامل وتقديم تفسير للصين».
ونفت الولايات المتحدة الاتهام. وكتبت أدريان واتسون المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض على موقع تويتر، أمس الاثنين «أي ادعاء بأن الحكومة الأميركية تُسيّر مناطيد مراقبة فوق جمهورية الصين الشعبية غير صحيح».
وأسقط الجيش الأميركي في الرابع من فبراير الجاري ما قال، إنه منطاد تجسس صيني قبالة ساحل ولاية كارولاينا الجنوبية.
وتؤكد الصين أن ذلك الجسم كان عبارة عن طائرة مدنية مسيرة لرصد حالة الطقس انحرفت عن مسارها، ووصفت إسقاطها بأنه رد فعل مبالغ فيه.
وأسقطت مقاتلات عسكرية أميركية ثلاثة أجسام غامضة أخرى فوق المجال الجوي لأميركا الشمالية منذ يوم الجمعة.