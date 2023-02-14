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أردوغان: تركيا والخليج محور أمن المنطقة

أردوغان: الاستجابة للزلزال لا تسير بالسرعة التي أردناها
14 فبراير 2023 17:32

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا ودول الخليج العربي تشكلان المحور المركزي لأمن المنطقة واستقرارها، ورخائها وتحقيق التكامل الاقتصادي.
وقال أردوغان، في كلمة مسجلة، اليوم الثلاثاء، خلال اليوم الثاني للقمة العالمية للحكومات المنعقدة بدبي: «في تركيا دائماً ما نقول إن استقرارنا وأمننا مرتبطان بشكل وثيق باستقرار وأمن منطقة الخليج».
وأضاف: «نولي أهمية قصوى لبنية النقل البري وشبكة السكة الحديدية التي ستربط منطقة الخليج بأوروبا وآسيا عبر تركيا، إلى جانب التكنولوجيا المتطورة، وبرامج الفضاء، والطاقة المتجددة».
وشدد الرئيس التركي على أن العالم يواجه الآن مجموعة من التحديات، من بينها الكوارث الطبيعية، والتغير المناخي، والنزوح، والحرب، لافتاً إلى أن تعطل سلاسل التوريد، والكوارث الطبيعية الناجمة عن التغير المناخي، والحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة الغذاء والطاقة، وارتفاع التضخم العالمي، تشكل جميعها تحديات على الاقتصاد العالمي ومبادرات التنمية.
وتابع الرئيس التركي بالقول، إن منجزات أهداف التنمية المستدامة، خاصة في الدول الأقل نمواً، تشهد تآكلاً، وبالتالي فإن احتمال تحقيق أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 يتضاءل، في مواجهة كل هذه التحديات.
وأشار إلى أن «الحوكمة العالمية والتعاون الوثيق سوف يحددان مستقبل عالمنا، ومع قرب احتفال جمهوريتنا بمئويتها في عام 2023، تواصل تركيا بذل جهود كبيرة لترسيخ مناخ من الازدهار والأمن في المنطقة والعالم، ونحن نؤمن أنه بالإمكان إرساء عالم أكثر عدلاً، وقد ركزتُ على هذا الأمر في كل خطاباتي، وخاصة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة».
وتطرق أردوغان للحديث عن الزلزال الذي تعرضت له تركيا بالقول: «شمل الزلزال منطقة مساحتها 500 كيلومتر، تضم 10 أقاليم، يعيش فيها 5ر13 مليون شخص، متسبباً بدمار شامل، إلى جانب المدن المجاورة التي شعرت بآثار الهزات الأرضية، حيث أثّرت الكارثة على ما يصل إلى 20 مليون شخص، وبحسب العلماء، فإن الطاقة التي انبعثت من الزلزال تعادل 500 قنبلة ذرية».
وأضاف: «أود أن أعبر عن امتناني لكل من شاطرونا معاناتنا، في أعقاب كارثة الزلزال، وقوّوا عزيمتنا بدعمهم وصلواتهم، لقد تلقينا الدعم ورسائل المواساة من أكثر من 100 دولة، لن ننسى أبداً يد الصداقة الممدودة إلينا خلال هذه الأوقات الصعبة».
 

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