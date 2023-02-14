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نيكي هيلي تعلن ترشحها لسباق الرئاسة الأميركية

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14 فبراير 2023 17:20

أعلنت السفيرة الأميركية السابقة لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، الثلاثاء، رسميا ترشحها لخوض انتخابات الرئاسة الأميركية التي ستجرى في نوفمبر 2024.

ونشرت نيكي هيلي، التي تنتمي إلى الحزب الجمهوري، شريط فيديو على حسابها الموثق بموقع "تويتر" تعلن فيه ترشحها لخوض انتخابات الرئاسية الأميركية.

أرفقت الفيديو بتعليق قالت فيه: "حان الوقت لجيل جديد من الأميركيين"، مؤكدة تحمسها لخوض هذه المنافسة.

ودعت الأميركيين "هيا بنا بفعلها".

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