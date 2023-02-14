الأمم المتحدة تتفقد أضرار الزلزال في شمال غرب سوريا

دخل وفد من الأمم المتحدة الثلاثاء إلى شمال غرب سوريا لأول مرة منذ الزلزال المدمّر، وفق ما أفاد مراسل لفرانس برس، في زيارة تهدف وفق مسؤول أممي في جنيف إلى "تقييم" الأضرار.

وجاءت الزيارة بعد أسبوع من زلزال ضرب سوريا ومركزه تركيا المجاورة، وأودى بحياة أكثر من 35 ألف شخص في البلدين، أكثر من 3600 منهم في سوريا.

عبر الوفد قبل ظهر الثلاثاء من تركيا الى محافظة إدلب عبر معبر باب الهوى، وفق مراسل لفرانس برس. ثم توجّه الى مركز تابع لبرنامج الأغذية العالمي في مدينة سرمدا، حيث عقد اجتماعاً مع ممثلين عن منظمات إنسانية وإغاثية محلية.

وقال ممثل ومدير برنامج الأغذية العالمي في سوريا كين كروسلي في إيجاز صحافي عبر تطبيق زوم في جنيف إنّ "بعثة من وكالات متعدّدة توجهت هذا الصباح من الجانب التركي"، موضحاً أنها "مهمة تقييم إلى حدّ كبير".

وتضمّ البعثة المنظمة من مكتب الأمم المتحدة للتقييم والتنسيق في حالات الكوارث كلاً من نائب المنسّق الإقليمي للشؤون الإنسانية دايفيد كاردن ومديرة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في تركيا سانجانا غازي.



ويقطن في تلك المناطق أكثر من أربعة ملايين شخص، قرابة ثلاثة ملايين منهم في إدلب (شمال غرب) نصفهم تقريبا نازحون، بينما يقيم 1,1 مليون في شمال حلب (شمال).



