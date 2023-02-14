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أميركا تعثر على أجزاء من أجهزة استشعار المنطاد الصيني

أميركا تعثر على أجزاء من أجهزة استشعار المنطاد الصيني
14 فبراير 2023 16:03

انتشلت الولايات المتحدة أجزاء كبيرة من أجهزة الاستشعار والإلكترونيات التي كانت موجودة على متن المنطاد الصيني الذي أُسقط في أوائل فبراير، حسبما أفاد الجيش الأميركي الإثنين.
وقالت قيادة أميركا الشمالية في بيان إنّ "الفرق كانت تقوم بانتشال حطام كبير من الموقع، بما في ذلك جميع أجهزة الاستشعار ذات الأولوية وقطع إلكترونية محدّدة بالإضافة إلى أجزاء كبيرة من الهيكل".
وتقول واشنطن إنّ ليس لديها شكّ في أنّه منطاد تجسّس صيني دخل الأراضي الأميركية قبل عدّة أيام من إسقاطه. من جهتها، تؤكد بكين أنّه منطاد مدني يُستخدم لأغراض البحث وخصوصاً للأرصاد الجوية.
أُسقط المنطاد في الرابع من فبراير بواسطة طائرة مقاتلة "اف 22" قبالة شواطئ ساوث كارولاينا وتمّ على الفور نشر فرق لانتشال الحطام من البحر.
ومنذ ذلك الحين، أسقطت طائرات مقاتلة أميركية ثلاثة أجسام طائرة، أحدها فوق ألاسكا (شمال غرب) والآخر فوق يوكون في شمال غرب كندا والثالث فوق بحيرة هورون الواقعة في شمال الولايات المتحدة.

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المصدر: آ ف ب
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المنطاد
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