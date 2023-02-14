العراق: ضبط 5 إرهابيين في نينوى

هدى جاسم (بغداد)

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم، القبض على 5 عناصر إرهابية في محافظة نينوى شمالي بغداد.

وقالت خلية الإعلام، في بيان صحفي نشرته عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن ذلك جاء بناء على «جهد استخباري وعمليات نوعية مستمرة تنفذها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية لتفكيك خلايا عصابات داعش الإرهابية».

وأشارت إلى «معلومات تثبت انتماء المعتقلين لعصابات داعش الإرهابية، وعملهم فيما يسمى فرقة القادسية وولاية الجند قاطع الموصل»، لافتة إلى أن تنفيذ الاعتقالات جاءت بموجب مذكرات قضائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية أصولياً.