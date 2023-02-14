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ألمانيا تشتري ذخيرة دبابات مضادة للطائرات لأوكرانيا

ألمانيا تشتري ذخيرة دبابات مضادة للطائرات لأوكرانيا
14 فبراير 2023 14:24

 طلبت ألمانيا شراء ذخيرة جديدة للدبابات المضادة للطائرات من طراز "جيبارد" من أجل أوكرانيا. وأعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس اليوم الثلاثاء على هامش اجتماع لمجموعة الاتصال الدولية لتسليم الأسلحة إلى أوكرانيا أنه تم توقيع العقود مع الشركات المصنعة، وقال: "هذا يعني أننا سنستأنف على الفور الإنتاج في شركة راينميتال لذخيرة دبابات جيبارد، والذي سيبدأ على الفور"، موضحا أن ألمانيا وقعت العقود نيابة عن أوكرانيا.

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وذكر الوزير أن العقود تضمن الاستقلالية وإمداد أسرع لأوكرانيا، وقال: "هذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة للدفاعات المضادة للطائرات عبر دبابات جيبارد في أوكرانيا"، موضحا أن تلك الدبابات - على الرغم من تقادمها - تقدم "خدمة متميزة، موضحا أنها تحظى بتقدير كبير من قبل الجنود الأوكرانيين، وقال: "لذلك فإن هذه الأخبار جيدة لجميع المعنيين". وتسلم ألمانيا دبابات "جيبارد" المضادة للطائرات إلى أوكرانيا منذ الصيف الماضي، إلا أن الذخيرة شحيحة. ويجري حاليا بناء مصنع جديد لشركة الأسلحة الألمانية "راينميتال" لإنتاج هذه الذخيرة في ولاية سكسونيا السفلى الألمانية.

المصدر: د ب أ
ألمانيا
أوكرانيا
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