مصادرة 365 كيلوجراما من الكوكايين في أستراليا

صادرت الشرطة الأسترالية 365 كيلوجراما من الكوكايين في المياه قبالة غرب أستراليا بعد تفسير مريب من ثلاثة رجال تم إنقاذهم من المحيط.

وقالت الشرطة الاتحادية الأسترالية إن الرجال تم إنقاذهم من المحيط في الأول من فبراير الجاري، لكن روايتهم عن انقلاب قاربهم أثناء الصيد بدت غير متسقة. وذكرت الشرطة الأسترالية، في بيان، "بعد ستة أيام، جرفت المياه عبوة مغلفة بالبلاستيك الأسود تحتوي على عدة عبوات صغيرة من الكوكايين إلى الشاطئ بالقرب من [بلدة] دنمارك الأسترالية".

وفي اليوم التالي تم العثور على قارب منقلب بالقرب من المنطقة. وفتشت الشرطة القارب حيث تم العثور على ثماني عبوات مماثلة مغلفة بالبلاستيك . وتعتقد الشرطة أن المخدرات تم جمعها من المحيط وتحميلها على متن القارب.

وقالت الشرطة "كيفية ومكان سقوط المخدرات في المياه لا يزالان قيد التحقيق". وقال القائم بأعمال قائد الشرطة الأسترالية جريم مارشال إن مصادرة المخدرات ستوجه "ضربة كبيرة لعصابة ذات موارد جيدة" وستمنع أرباحا تقدر بملايين الدولارات.

وأضاف القائم بأعمال قائد الشرطة "يعتقد البعض في المجتمع أن الكوكايين مخدر آمن. دعوني أكون واضحا - إنه ليس كذلك. والأهم من ذلك أن المجرمين المنظمين الخطرين، الذين يترصدون بأستراليا، يقوضون أمننا القومي واقتصادنا ونظام الضمان الاجتماعي".

وقدرت الشرطة أن المصادرة أنقذت المجتمع من أضرار مرتبطة بالمخدرات تقدر بأكثر من 235 مليون دولار أسترالي (163 مليون دولار أمريكي) ، بما في ذلك الجرائم المرتبطة بالرعاية الصحية وفقدان الإنتاجية. وقال جريم مارشال "ستواصل الشرطة وشركاؤنا استهداف وإعاقة المجرمين الذين يجلبون المخدرات، لضمان قدرتنا على حماية المجتمع الأسترالي".