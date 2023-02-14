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8 أيام على كارثة الزلزال.. عمليات الإنقاذ مستمرة في تركيا وسوريا

رجال إنقاذ بين أنقاض المباني المنهارة في هاتاي
14 فبراير 2023 11:51

أعلن وزير البيئة والتطوير العمراني التركي أن عدد الأبنة التي انهارت أو تضررت في الولايات التي تأثرت بـ"زلزال شرق المتوسط" بلغ 41,791 بناء.
 
وفي الأثناء، تتواصل عمليات الإنقاذ في مختلف المناطق المتضررة في تركيا وسوريا، فيما تستمر علميات انتشال ناجين، غالبيتهم من صغار السن.

وتمكنت فرق الإنقاذ من حفر نفق داخل حطام إحدى الأبنية في تركيا، التي انهارت بسبب الزلزال، للوصول إلى أحد الأشخاص العالقين.

وكانت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" أعلنت، أمس الاثنين، ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد مطلع الأسبوع الفائت، إلى 31 ألفا و643 شخصا.

وأوضحت آفاد في بيان، أن 2,724 هزة ارتدادية وقعت عقب الزلزالين الرئيسيين اللذين بلغت شدتهما 7.7 و7.6 درجات، مضيفة أنه تم إجلاء 158,165 شخصا من المناطق المنكوبة جراء الزلزال، الذي هز جنوب تركيا وشمال سوريا.

وأشار بيان إدارة الكوارث إلى مواصلة 35,495 عنصر إغاثة، أعمال البحث والإنقاذ في كافة المناطق المتضررة من الزلزال، لافتا إلى وجود 9,793 عنصر إغاثة على الأرض من دول أجنبية، يواصلون أعمال البحث والإنقاذ إلى جانب الفرق التركية.

يواجه مئات آلاف المشرّدين الجوع والبرد في تركيا وسوريا حيث تحاول السلطات تخفيف آثار الكارثة الإنسانية بعد أكثر من أسبوع على الزلزال المدمّر الذي تتجاوز حصيلة ضحاياه 35 ألف قتيل.

تصبح فرص العثور على ناجين شبه معدومة والأولوية الآن هي لمساعدة مئات آلاف الأشخاص الذين دُمّرت منازلهم جراء الهزّة.

وبحسب الحكومة التركية، فقد تمّ إيواء نحو 1,2 مليون شخص في مسكان للطلاب ونُصبت أكثر من 203 آلاف خيمة وأُجلي 400 ألف شخص من المناطق المنكوبة.

في مدينة أنطاكية التاريخية، بدأ تنظيم جهود الإغاثة بعدما توقّفت لثلاثة أو أربعة أيام بعد الزلزال، حسب ما أفاد صحافيون في وكالة فرانس برس كانوا في المكان.


ويُضاف إلى الحرمان المادي الحاد، الإرهاق النفسي الذي يشعر به الأطفال خصوصًا. وقال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي إن 574 طفلًا أُخرجوا من مبان منهارة، وجدوا أنفسهم من دون أهل.

 

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المصدر: وكالات
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