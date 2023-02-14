الأربعاء 15 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب فانواتو

تعبيرية
14 فبراير 2023 10:38

ضرب زلزال بلغت قوته 5.6 درجات على مقياس ريختر، اليوم، قبالة سواحل جزيرة فانواتو الواقعة جنوب المحيط الهادئ.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية في بيان، أن الزلزال وقع على بعد 36 كيلومترا من مدينة لوجنفيل الواقعة في الجزيرة، وعلى عمق 117.8 كيلومتر.

ولم يتم إصدار تحذيرات من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي)، كما لم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

أخبار ذات صلة
المتحدثة الإقليمية باسم برنامج الأغذية العالمي لـ«الاتحاد»: تقديم الدعم لـ 240 ألف متضرر من كارثة الزلزال
باريس تعتزم منح تأشيرات لضحايا الزلزال في تركيا وسوريا
المصدر: وكالات
زلزال
فانواتو
تسونامي
آخر الأخبار
كريستينسن يحذر برشلونة من «الخطير»
الرياضي
كريستينسن يحذر برشلونة من «الخطير»
اليوم 08:00
موضوعية
دنيا
عصير فاكهة يخفض مستويات السكر في الدم خلال"دقائق"
اليوم 07:55
قتلى ونزوح الآلاف جراء إعصار عنيف في نيوزيلندا
عربي ودولي
قتلى ونزوح الآلاف جراء إعصار عنيف في نيوزيلندا
اليوم 07:50
أميركا: الأجسام الطائرة الغامضة لا صله لها بالصين
عربي ودولي
أميركا: الأجسام الطائرة الغامضة لا صله لها بالصين
اليوم 07:25
ماجد السويدي يلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تدعو للتضامن الدولي في مواجهة التغير المناخي
اليوم 03:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©