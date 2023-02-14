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إعلان حالة الطوارئ الوطنية في نيوزيلندا بسبب الإعصار "جابرييل"

إعلان حالة الطوارئ الوطنية في نيوزيلندا بسبب الإعصار "جابرييل"
14 فبراير 2023 10:09

أعلنت السلطات في نيوزيلندا اليوم حالة الطوارئ بسبب الإعصار "جابرييل" الذي يجتاح البلاد.

وضرب الطقس القاسي مساحات شاسعة من الجزيرة الشمالية في نيوزيلندا، ما أسفر عن انقطاع التيار الكهربائي وإلحاق أضرار بالممتلكات في وقت تتم فيه عمليات إجلاء واسعة النطاق.

وتعرضت بعض المدن لعملية عزل تامة بسبب الفيضانات الشديدة والانزلاقات، وقال وزير إدارة الطوارئ كيران ماكنولتي :" إن هذه هي المرة الثالثة فقط في تاريخ البلاد التي يتم فيها الإعلان عن مثل هذا الإجراء ".

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