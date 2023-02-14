قتلى وجرحى بإطلاق نار داخل حرم جامعي في الولايات المتحدة
سيارات الشرطة والطوارئ في موقع موقف إطلاق نار نشط في حرم جامعة ولاية ميشيغان
14 فبراير 2023 09:48
سقط ثلاثة قتلى على الأقلّ وخمسة جرحى برصاص مسلّح أطلق النار مساء الإثنين داخل حرم جامعي في مدينة لانسينغ الواقعة غربي ديترويت في شمال الولايات المتّحدة، بحسب ما أعلنت الشرطة.
وقالت شرطة جامعة ولاية ميتشيغان في تغريدة على تويتر "لدينا ثلاث وفيات مؤكّدة. وبالإضافة إلى هذا، هناك خمس ضحايا نقلوا إلى المستشفى"، مشيرة إلى أنّ المشتبه به فرّ من المكان وقوات الأمن تلاحقه لإلقاء القبض عليه.