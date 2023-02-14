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الولايات المتحدة ترفض اتهامات بكين بشأن المناطيد

بالون مشتبه به في السماء فوق مونتانا
14 فبراير 2023 09:05

قال المتحدث باسم الخارجية الصينية إن مناطيد أميركية حلقت بشكل غير قانوني فوق الصين أكثر من عشر مرات منذ بداية 2022.

وقال مدير الاتصالات بمجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي: "ليس صحيحا، لم نفعل ذلك. غير صحيح قطعا.. نحن لا نسير مناطيد فوق الصين".

وقال مسؤولون يوم الأحد إن واشنطن أسقطت الآن ما إجماليه أربعة أجسام مسيرة، وكان أحدثها فوق بحيرة هورون بناء على أمر من الرئيس الأميركي جو بايدن.

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المصدر: د ب أ
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بكين
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