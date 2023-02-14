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العثور على جزء من جثة بشرية في حديقة بباريس

العثور على جزء من جثة بشرية في حديقة بباريس
14 فبراير 2023 08:08

عثر بستانيون على جزء من جثة بشرية في حديقة بباريس مما دفع إلى التحقيق في جريمة قتل، حسبما أعلن مكتب المدعي العام في باريس يوم الاثنين.

وحتى الآن، لا توجد أدلة على وقت وفاة الضحية. وقال المحققون إن الجزء البشري الذي عثر عليه كان في شمال شرق المدينة. وذكرت وسائل إعلام فرنسية أنه تم العثور على هذا الجزء من الجثة وهي لامرأة في كيس قمامة.

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