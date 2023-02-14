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سائق شاحنة يدهس مارّة في نيويورك وسقوط جرحى

ضباط شرطة نيويورك يقفون في حراسة أثناء البحث عن شاحنة في شارع هاميلتون
14 فبراير 2023 07:10

أعلنت شرطة نيويورك أنّ ثمانية أشخاص على الأقلّ أصيبوا بجروح في أنحاء متفرّقة من المدينة بعد أن دهسهم سائق شاحنة صغيرة، مشيرة إلى أنّها تستبعد في الوقت الراهن أن يكون ما جرى مرتبطاً بـ"الإرهاب".

وقالت قائدة شرطة المدينة الأميركية كيشانت سيويل للصحافيين إنّه "ليس هناك ما يدلّ على وجود أيّ رابط للإرهاب" بما جرى.

وأوضحت الشرطة أنّه قرابة الساعة 10:50 (15:50 ت غ) استوقف عناصرها في حيّ باي ريدج بضاحية بروكلين سائق الشاحنة بعد أن دهس عدداً من المارّة.

لكنّ السائق سرعان ما فرّ بشاحنته ودهس المزيد من الناس بينما كانت الشرطة تطارده.

وفي نهاية المطاف، تمكّنت الشرطة من إيقاف الشاحنة وتوقيف سائقها.

وأوضحت الشرطة أنّ عملية الدهس أسفرت عن إصابة سبعة مدنيين وشرطي بجروح، مشيرة إلى أنّ اثنين من الجرحى بحالة حرجة.

وبحسب متحدّث باسم الشرطة فإنّ ثلاثة من الجرحى كانوا على متن دراجات نارية صغيرة.

من جهتها قالت قائدة الشرطة "معلوماتنا بهذا الشأن محدودة للغاية في الوقت الحالي"، مشيراً إلى أنّ التحقيق لا يزال جارياً.

وأضافت أنّ الوقائع حدثت في سبعة مواقع منفصلة يتعيّن على المحقّقين التحقيق في كلّ منها.

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المصدر: آ ف ب
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شاحنة
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