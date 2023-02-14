المدير الإقليمي للإعلام بـ«اليونيسيف» لـ«الاتحاد»: ملايين المتضررين بحاجة للمساعدة

عبد الله أبو ضيف (دمشق، القاهرة)

قال عمار عمار المدير الإقليمي للإعلام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف»: إن الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا فاقم الأوضاع الإنسانية المتردية للسوريين والتي كانت في أزمة مستمرة منذ 12 عاماً، حيث اتسمت المرحلة السابقة بوضع إنساني واقتصادي متدهور من كافة النواحي.

وأضاف عمار عمار في تصريحات لـ«الاتحاد» أنه قبل الزلزال وفي عام 2023 كان هناك توقع أن حوالي 15 مليون سوري بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، من ضمنهم 7 ملايين طفل خاصة في مجال الحماية والتعليم والصحة والمياه الصالحة للشرب والتغذية، إلى جانب الصحة النفسية التي يجب أن تستحوذ على جانب مهم في الدعم الإغاثي.

وأشار إلى أن الزلزال خلق أزمة داخل أزمة، حيث عرّض ملايين السوريين إلى خطر، فيما أصبح نحو 5 ملايين شخص بلا مأوى نتيجة تضرر المباني كلياً أو جزئياً بالزلزال.

وأكد أن آلاف الأسر التي أصبحت بلا مأوى يفترشون الآن المساجد والمدارس والمناطق العامة في ظروف جوية قاسية جداً دون مواد غذائية ومياه كافية.

وأضاف أن «الزلزال أدى إلى أزمة بالنسبة للأطفال في سوريا سواء الرضع أو الصغار، مع وجود أزمة في توفير حليب الأطفال والأدوية والغذاء بشكل كبير، إضافة إلى النساء الحوامل والمرضعات أيضاً من المتضررات بسبب التدهور والصدمة ونقص الوصول إلى الغذاء والخدمات الأساسية المنقذة للحياة، مع وجود ملايين الآن في حاجة لمساعدات عاجلة في سوريا».

وأردف: «نحو مليوني طفل ومليون امرأة بحاجة إلى مساعدات عاجلة مع حزمة متكاملة من الخدمات خاصة الغذائية، بسبب سوء التغذية الحاد في البلاد وهذا قبل الزلزال بالأساس، بينما تحتاج الآن سوريا إلى المزيد من المساعدات بعد الزلزال المدمر»، مشيراً إلى أن الظروف الجوية القاسية فاقمت الأوضاع وأعاقت وصول المساعدات إلى بعض المناطق والذي أدى بدوره إلى زيادة أعداد الضحايا. وقال: إن «المتضررين بحاجة للاستجابة العاجلة عبر تقديم الاحتياجات الأساسية والإنسانية لمنع تدهور الحالة الغذائية للأطفال والفئات الأكثر ضعفاً».

وأشار إلى عمل «اليونيسيف» المكثف بهدف إيصال المساعدات بشكل عاجل لجميع المحتاجين والتأكد من صلاحية مياه الشرب بشكل رئيسي، حتى لا تؤدي إلى انتشار الأمراض خاصة مع انتشار الكوليرا قبل الزلزال، والذي قد يؤدي إلى أزمة كبرى في حالة اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي، ما سيؤدي إلى حالة وبائية عامة تسبب أزمة كبرى خاصة بين الأطفال.

وأشار إلى أنه «يتم العمل على تقييم وضع مصادر المياه حتى يتم التأكد من صلاحيتها للشرب، بالإضافة إلى النظافة الشخصية في الملاجئ والمدارس وأماكن الإقامة»، مؤكداً أنه تم تخصيص إمدادات صحية وجراحية وتم تسليمها للمستشفيات في حلب إلى جانب المدارس المختلفة التي تستقبل النازحين والمتضررين.

وقال إنه «يتم العمل على الإصلاحات الفورية للمدارس المتضررة، خاصة مع حاجة الكثير منها للإصلاح الهيكلي، فيما تعمل اليونيسيف على إقامة أماكن مؤقتة لاستمرار عملية التعلم داخل سوريا، مع العمل المشترك مع عدة جهات لسرعة عودة العملية التعليمية بشكل طبيعي مع الموعد المحدد لها».