الأربعاء 15 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

المدير الإقليمي للإعلام بـ«اليونيسيف» لـ«الاتحاد»: ملايين المتضررين بحاجة للمساعدة

جهود مكثفة لرفع أنقاض المباني المدمرة في بلدة حارم بريف إدلب (رويترز)
14 فبراير 2023 04:30

عبد الله أبو ضيف (دمشق، القاهرة)

أخبار ذات صلة
المتحدثة الإقليمية باسم برنامج الأغذية العالمي لـ«الاتحاد»: تقديم الدعم لـ 240 ألف متضرر من كارثة الزلزال
الأمم المتحدة تطالب بدعم إجراء الانتخابات في ليبيا

قال عمار عمار المدير الإقليمي للإعلام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف»: إن الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا فاقم الأوضاع الإنسانية المتردية للسوريين والتي كانت في أزمة مستمرة منذ 12 عاماً، حيث اتسمت المرحلة السابقة بوضع إنساني واقتصادي متدهور من كافة النواحي.
وأضاف عمار عمار في تصريحات لـ«الاتحاد» أنه قبل الزلزال وفي عام 2023 كان هناك توقع أن حوالي 15 مليون سوري بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، من ضمنهم 7 ملايين طفل خاصة في مجال الحماية والتعليم والصحة والمياه الصالحة للشرب والتغذية، إلى جانب الصحة النفسية التي يجب أن تستحوذ على جانب مهم في الدعم الإغاثي.
وأشار إلى أن الزلزال خلق أزمة داخل أزمة، حيث عرّض ملايين السوريين إلى خطر، فيما أصبح نحو 5 ملايين شخص بلا مأوى نتيجة تضرر المباني كلياً أو جزئياً بالزلزال.
وأكد أن آلاف الأسر التي أصبحت بلا مأوى يفترشون الآن المساجد والمدارس والمناطق العامة في ظروف جوية قاسية جداً دون مواد غذائية ومياه كافية.
وأضاف أن «الزلزال أدى إلى أزمة بالنسبة للأطفال في سوريا سواء الرضع أو الصغار، مع وجود أزمة في توفير حليب الأطفال والأدوية والغذاء بشكل كبير، إضافة إلى النساء الحوامل والمرضعات أيضاً من المتضررات بسبب التدهور والصدمة ونقص الوصول إلى الغذاء والخدمات الأساسية المنقذة للحياة، مع وجود ملايين الآن في حاجة لمساعدات عاجلة في سوريا».
وأردف: «نحو مليوني طفل ومليون امرأة بحاجة إلى مساعدات عاجلة مع حزمة متكاملة من الخدمات خاصة الغذائية، بسبب سوء التغذية الحاد في البلاد وهذا قبل الزلزال بالأساس، بينما تحتاج الآن سوريا إلى المزيد من المساعدات بعد الزلزال المدمر»، مشيراً إلى أن الظروف الجوية القاسية فاقمت الأوضاع وأعاقت وصول المساعدات إلى بعض المناطق والذي أدى بدوره إلى زيادة أعداد الضحايا. وقال: إن «المتضررين بحاجة للاستجابة العاجلة عبر تقديم الاحتياجات الأساسية والإنسانية لمنع تدهور الحالة الغذائية للأطفال والفئات الأكثر ضعفاً».
وأشار إلى عمل «اليونيسيف» المكثف بهدف إيصال المساعدات بشكل عاجل لجميع المحتاجين والتأكد من صلاحية مياه الشرب بشكل رئيسي، حتى لا تؤدي إلى انتشار الأمراض خاصة مع انتشار الكوليرا قبل الزلزال، والذي قد يؤدي إلى أزمة كبرى في حالة اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي، ما سيؤدي إلى حالة وبائية عامة تسبب أزمة كبرى خاصة بين الأطفال.
وأشار إلى أنه «يتم العمل على تقييم وضع مصادر المياه حتى يتم التأكد من صلاحيتها للشرب، بالإضافة إلى النظافة الشخصية في الملاجئ والمدارس وأماكن الإقامة»، مؤكداً أنه تم تخصيص إمدادات صحية وجراحية وتم تسليمها للمستشفيات في حلب إلى جانب المدارس المختلفة التي تستقبل النازحين والمتضررين.
وقال إنه «يتم العمل على الإصلاحات الفورية للمدارس المتضررة، خاصة مع حاجة الكثير منها للإصلاح الهيكلي، فيما تعمل اليونيسيف على إقامة أماكن مؤقتة لاستمرار عملية التعلم داخل سوريا، مع العمل المشترك مع عدة جهات لسرعة عودة العملية التعليمية بشكل طبيعي مع الموعد المحدد لها».

اليونيسيف
الأمم المتحدة
سوريا
تركيا
آخر الأخبار
كريستينسن يحذر برشلونة من «الخطير»
الرياضي
كريستينسن يحذر برشلونة من «الخطير»
اليوم 08:00
موضوعية
دنيا
عصير فاكهة يخفض مستويات السكر في الدم خلال"دقائق"
اليوم 07:55
قتلى ونزوح الآلاف جراء إعصار عنيف في نيوزيلندا
عربي ودولي
قتلى ونزوح الآلاف جراء إعصار عنيف في نيوزيلندا
اليوم 07:50
أميركا: الأجسام الطائرة الغامضة لا صله لها بالصين
عربي ودولي
أميركا: الأجسام الطائرة الغامضة لا صله لها بالصين
اليوم 07:25
ماجد السويدي يلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تدعو للتضامن الدولي في مواجهة التغير المناخي
اليوم 03:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©