انتشال طفل تركي من تحت الأنقاض بعد 182 ساعة

أنقرة (وكالات)

نجح رجال الإنقاذ في انتشال طفل عمره 13 عاماً، على قيد الحياة، بعدما قضى 182 ساعة تحت أنقاض مبنى دمره الزلزال في ولاية هاتاي.

وأظهرت لقطات الطفل وهو يمسك بيد المنقذ أثناء وضعه على محفة مستقيم الرأس ومغطى الجسد قبل نقله إلى سيارة إسعاف.

وواصلت فرق الإنقاذ خلال الساعات الأخيرة انتشال المزيد من الأحياء من تحت الأنقاض، ومساء أمس الأول، تم انتشال 7 أشخاص أحياء، وفق الصحافة التركية، بينهم طفل يبلغ ثلاث سنوات في كهرمان مرعش وامرأة تبلغ 60 عاماً في بسني في محافظة أديامان، كما أنقذت امرأة تبلغ 40 عاماً بعد 170 ساعة تحت الأنقاض في غازي عنتاب.

وأُنقذ كل من مصطفى البالغ 7 سنوات ونفيسة يلماز البالغة 62 عاماً في محافظة هاتاي في جنوب شرق تركيا، على ما أفادت وكالة الأناضول في وقت مبكر أمس.