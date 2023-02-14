الأربعاء 15 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

«اليويفا» يعلن الوقوف دقيقة صمت قبل كل مباريات الأسبوع

«اليويفا» يعلن الوقوف دقيقة صمت قبل كل مباريات الأسبوع
14 فبراير 2023 04:30

برلين (وكالات)

أخبار ذات صلة
المتحدثة الإقليمية باسم برنامج الأغذية العالمي لـ«الاتحاد»: تقديم الدعم لـ 240 ألف متضرر من كارثة الزلزال
الأمم المتحدة تطلق نداءً إنسانياً لمساعدة المنكوبين في سوريا وتركيا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، أمس، الوقوف دقيقة صمت قبل كل مباراة بالمسابقات التابعة له خلال هذا الأسبوع، حداداً على ضحايا الزلزال المدمر التي ضرب سوريا وتركيا.
وقبل المباريات المقررة خلال هذا الأسبوع في بطولات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر، أعلن «اليويفا» تفاصيل تكريم الضحايا في تعبير عن الدعم للمتضررين. وسيسبق كل مباراة بالمنافسات الأوروبية الوقوف دقيقة صمت، كما سيجرى رفع لافتة تحمل عبارة: «نحن معكم» باللغتين التركية والعربية. 
وذكر «اليويفا» في بيان أصدره، أمس، أنه يمكن ارتداء شارات سوداء، حسب تقدير الفرق والحكام.

اليويفا
تركيا
سوريا
الزلزال
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
آخر الأخبار
كريستينسن يحذر برشلونة من «الخطير»
الرياضي
كريستينسن يحذر برشلونة من «الخطير»
اليوم 08:00
موضوعية
دنيا
عصير فاكهة يخفض مستويات السكر في الدم خلال"دقائق"
اليوم 07:55
قتلى ونزوح الآلاف جراء إعصار عنيف في نيوزيلندا
عربي ودولي
قتلى ونزوح الآلاف جراء إعصار عنيف في نيوزيلندا
اليوم 07:50
أميركا: الأجسام الطائرة الغامضة لا صله لها بالصين
عربي ودولي
أميركا: الأجسام الطائرة الغامضة لا صله لها بالصين
اليوم 07:25
ماجد السويدي يلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تدعو للتضامن الدولي في مواجهة التغير المناخي
اليوم 03:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©