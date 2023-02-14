«اليويفا» يعلن الوقوف دقيقة صمت قبل كل مباريات الأسبوع

برلين (وكالات)

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، أمس، الوقوف دقيقة صمت قبل كل مباراة بالمسابقات التابعة له خلال هذا الأسبوع، حداداً على ضحايا الزلزال المدمر التي ضرب سوريا وتركيا.

وقبل المباريات المقررة خلال هذا الأسبوع في بطولات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر، أعلن «اليويفا» تفاصيل تكريم الضحايا في تعبير عن الدعم للمتضررين. وسيسبق كل مباراة بالمنافسات الأوروبية الوقوف دقيقة صمت، كما سيجرى رفع لافتة تحمل عبارة: «نحن معكم» باللغتين التركية والعربية.

وذكر «اليويفا» في بيان أصدره، أمس، أنه يمكن ارتداء شارات سوداء، حسب تقدير الفرق والحكام.