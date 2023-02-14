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المنفي والدبيبة يبحثان سبل إنجاز الانتخابات الليبية

المنفي والدبيبة يبحثان سبل إنجاز الانتخابات الليبية
14 فبراير 2023 04:30

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

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بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، أمس، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، التطورات الأمنية والعسكرية والاقتصادية، وسبل المحافظة على الاستقرار وإنجاز الانتخابات في أقرب وقت، جاء ذلك خلال اجتماع الطرفين في العاصمة طرابلس، حسب بيان المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.
بدورها، أكدت حكومة الوحدة الوطنية في بيان لها أن اللقاء ناقش الخطوات التنفيذية للدفع بإجراء الانتخابات، والاطمئنان على استعدادات الحكومة في أعمال التأمين، وجاهزية المقار وزيادة التنسيق مع المفوضية العامة للانتخابات، وضرورة تفعيل مشروعات التنمية وفق الأولوية والتوزيع العادل.
ويقود المجلس الرئاسي الليبي برئاسة محمد المنفي مشاورات مع المكونات السياسية والعسكرية في البلاد، للدفع قدماً نحو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال العام الجاري، وهو ما يتطلب ضرورة التوافق على الإطار الدستوري اللازم لإنجاز العملية الانتخابية.
سياسياً، رأت شبكة «تواصل الأحزاب السياسية» في بيان لها، أن أي قاعدة دستورية يجب أن تكون توافقية وتُنتج أساساً دستوريّاً مقبولاً، يقود لإجراء انتخابات في أسرع وقت، مؤكدة ضرورة أن يكون العمل الحزبي أساساً لممارسة الديمقراطية، والتداول على السلطة.
وأضافت «قوانين الانتخابات لن تكون مقبولة ما لم تقر مشاركة الأحزاب السياسية في العملية الانتخابية، وفق نظام القوائم الحزبية لأغلبية مقاعد البرلمان، وبما يضمن حق المستقلين في الترشح كذلك».  

محمد المنفي
ليبيا
عبد الحميد الدبيبة
طرابلس
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