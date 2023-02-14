مصادر عراقية لـ«الاتحاد»: بدء تنفيذ آلية حصر السلاح بيد الدولة

هدى جاسم (بغداد)

أكدت مصادر أمنية عراقية رفيعة أن آلية حصر السلاح بيد الدولة دخلت حيز التنفيذ في عدد من مناطق البلاد، مشيرة الى أنها أحد بنود البرنامج الحكومي. وأضافت المصادر في تصريحات لـ«الاتحاد» إلى أن «مراكز الشرطة فتحت أبوابها لتسجيل الأسلحة الخفيفة من قبل لجان مشكلة لهذا الغرض، بهدف الحد من خطورة حيازة الأسلحة باعتبارها آفة خطيرة لا تقل عن خطورة المخدرات والإرهاب». وأكدت أنه «على المواطنين تسجيل أسلحتهم الخفيفة، وفي حال ضبط أي سلاح غير مسجل خلال المداهمات التي ستنفذها الأجهزة الأمنية، يتحمل حائزها المسؤولية القانونية، ويكون محل اشتباه في حال حدوث أي خرق أمني». وفي سياق آخر، تكثف الكتل السياسية العراقية وبحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني من اجتماعاتها لمناقشة آخر التطورات السياسية والاقتصادية. وقالت مصادر سياسية رفيعة في تصريحات لـ«الاتحاد»، إن «اجتماعات مكثفة تجري حالياً بين غالبية الكتل السياسية، بحضور السوداني، لمناقشة آخر التطورات السياسية والاقتصادية في البلاد». وبينت المصادر أن «آخر اجتماع عقد مساء، كان أمس الأول لمناقشة ملف الموازنة، وقانون الانتخابات المحلية وانتخابات مجلس النواب». وتابعت أن السوداني سيناقش مع قادة «الإطار التنسيقي» التعديلات الدستورية، التي ينوي القيام بها خلال المرحلة المقبلة.