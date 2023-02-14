انطلاق ورشة تقييم اتفاق السلام السوداني في جوبا

أسماء الحسيني (الخرطوم)

بالتزامن مع انعقاد ورشة شرق السودان التي تعقدها القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري في الخرطوم، بالتعاون مع الآلية الثلاثية، انطلقت، أمس، في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان فعاليات ورشة تقييم تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، بحضور رئيس آلية الوساطة، الفريق أول توت قلواك، والدكتور ضيو متوك مقرر الوساطة وفريق الوساطة، والفريق أول ياسر عبدالرحمن العطا عضو مجلس السيادة السوداني ورئيس الوفد السوداني، والفريق يس إبراهيم وزير الدفاع، والسيد الشيخ بن عمر المستشار الخاص لرئيس جمهورية تشاد، وسفير جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى حضور كبار المفاوضين لكافة الأطراف الموقعة على اتفاق السلام.

وتستمر فعاليات الورشة حتى الثامن عشر من هذا الشهر، وهي مخصصة لتقييم تنفيذ اتفاق السلام والوقوف على المعوقات والتحديات التي صاحبت عملية التنفيذ، وستخرج بتوصيات تمكن القادة السودانيين الذين سيحضرون اليوم الختامي من اتخاذ القرارات المناسبة لتفعيل الآليات، وتمكينها من القيام بالمهام الموكلة إليها بموجب اتفاق السلام.