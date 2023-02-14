الإمارات تطالب بالاستثمار في التعليم لحماية الأطفال

نيويورك (الاتحاد)

أكدت دولة الإمارات، أمس، ضرورة إعطاء الأولوية للتعليم والاستثمار فيه، باعتباره أحد وسائل الوقاية، حيث يسهم في تمكين أجيال المستقبل، وتعزيز الحوار والتفاهم المتبادل بينهم، كما يحمي الأطفال من التجنيد، والوقوع في براثن التعصب والكراهية التي تؤجج النزاعات.

وأوضحت، في بيان أمام مجلس الأمن حول الأطفال والنزاعات المسلحة أدلت به غسق شاهين، المنسق السياسي في البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، أن الاستثمار في التعليم يقتضي المساواة في الحصول على التعليم وحماية الأماكن المخصصة له كما يكفلها القانون الدولي.

وأشارت شاهين إلى أنه في أفغانستان، حرمت الفتيات من حقهن الأساسي في التعليم للأسف، وفي اليمن، يواصل الحوثيون استخدام المخيمات الصيفية لتلقين الأطفال مبادئهم المتطرفة وتجنيدهم، في انتهاك لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، وخطة العمل التي وقعوها مع الأمم المتحدة.

وأضافت: لا يجب مطلقاً استخدام المدارس وغيرها من المؤسسات التعليمية والتربوية لنشر التطرف، بل يجب أن تكون بمثابة ملاذٍ آمن يوفر التعليم والرعاية والفرص للأطفال، مجددة دعوة الإمارات للأطراف في النزاعات إلى الامتثال بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني، وضمان الحق في التعليم وحمايته واحترامه وتعزيزه.

ولفتت إلى تقارير «اليونيسف» التي أكدت مقتل 580 طفلاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحدها جراء النزاعات أو العنف في عام 2022، واحتياج حوالي 50 مليون طفل في المنطقة إلى تلقي المساعدات الإنسانية، فضلاً عن نزوح وتشريد ما يزيد على 13 مليون طفل.

ودعت شاهين الدول الأعضاء في مجلس الأمن تبادل الخبرات وأفضل الممارسات المعمول بها لإعادة تأهيل وإدماج الأطفال وإرجاعهم لأسرهم وأوطانهم، إلى جانب تقديم المساعدة الفنية والمالية اللازمة، منوهة بأن الحروب تسببت في أضرار جسيمة وطويلة الأمد على الصحة البدنية والنفسية للفتيان والفتيات، الأمر الذي يتطلب العمل على برامج شاملة لإعادة إدماجهم تأخذ بعين الاعتبار تفاوت أعمارهم وقدراتهم وغيرها من الاحتياجات الأخرى.

ونوّهت بأن السلطات العراقية والمجتمع العراقي بأكمله يعملون جاهدين لتجاوز الآثار المؤلمة لجرائم «داعش» على الفتيات، حيث تستمر حالات الانتحار بين أفراد المجتمع اليزيدي بالارتفاع إلى مستويات مقلقة، كما ألمحت إلى الأوضاع المزرية التي يعيشها الأطفال في مخيم الهول، والذي أصبح أرضاً خصبة للتطرف، مما يتطلب اهتماماً عاجلاً من المجتمع الدولي.

وبحسب البيان، رحبت شاهين بالجهود المبذولة لإعادة بعض الأطفال من مخيم «الهول» إلى أوطانهِم، مشجعة الدول التي اتخذت هذه الخطوات على مشاركة أفضل ممارساتها لتحفيز الدول الأخرى على اتخاذ مبادرات ومساعي مماثلة.

وعلاوة على ذلك، أكدت ضرورة أن تُشكل الإجراءات المنسقة المتعلقة بنزع الألغام جزءاً أساسياً من شراكاتنا لضمان اتباع نهج وقائي، فتهديدات الألغام تستمِر حتى خلال أوقات الهدنة ومراحل ما بعد انتهاء النزاعات، حيث يتعرض الأطفال للقتل والتشويه بسبب الألغام الأرضية، وللأسف تنطبق هذه الحقيقة على منطقة الشرق الأوسط.

وقالت في ختام البيان: «من هذا المنطلق، شاركت دولة الإمارات على مدار السنوات الماضية في تمويل مشاريع لإزالة الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب، بما في ذلك في أفغانستان ولبنان واليمن، وسنواصل دعم هذه الجهود والتوعية بمخاطر الألغام».