تقدم روسي على خط المواجهة في أوكرانيا

موسكو (وكالات)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، تقدم قواتها مسافة كيلومترين إلى الغرب على طول خط المواجهة في أوكرانيا، فيما طالبت الولايات المتحدة مواطنيها بمغادرة روسيا فوراً.

وذكرت الوزارة في بيان، أن الجنود الروس كسروا المقاومة وتقدموا على عمق عدة كيلومترات في دفاعه المتدرج المستوى، بحسب وكالة «إنترفاكس» الروسية.

ولم ترد تفاصيل عن الأجزاء التي سيطرت عليها القوات الروسية على خط المواجهة الواسع الذي يشمل عدة مناطق أوكرانية في جنوب وشرق البلاد، فيما تشهد منطقة دونيتسك جنوب شرقي أوكرانيا معارك عنيفة في الأشهر الأخيرة.

من جانبها، وصفت الرئاسة الأوكرانية الوضع في مدينة باخموت التي تشهد أشرس المعارك في شرق أوكرانيا بأنه معقد، مشيرة إلى أن الوضع قرب سوليدار صعب، وتشهد بلدة باراسكوفييفكا قصفاً وهجمات مكثفة. كذلك، أشارت هيئة أركان الجيش الأوكراني إلى أن القوات الروسية قصفت 16 بلدة قرب باخموت بدبابات وقذائف هاون ومدفعية.

في السياق حذّر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «ناتو» ينس ستولتنبرغ، أمس، من أن القوات الأوكرانية تستهلك كمية ذخائر أكبر بكثير من تلك التي تنتجها الدول الأعضاء في الحلف والتي ينبغي عليها حتماً زيادة إنتاجها.

وقال خلال مؤتمر صحافي عشية اجتماع لوزراء دفاع دول «الناتو»، إن «الوتيرة الحالية لاستخدام الذخائر في أوكرانيا أكبر بكثير من وتيرة إنتاجنا الحالية»، مضيفاً هذا الأمر يضع صناعاتنا الدفاعية تحت الضغط، نعم لدينا مشكلة، نعم، نواجه تحدياً».

وأشار ستولتنبرج إلى أنه يتوقع مناقشة مسألة إمداد أوكرانيا بطائرات مقاتلة في اجتماع وزراء دفاع دول الحلف الذي سينطلق اليوم.

الى ذلك وفي إجراء احترازي، نصحت الولايات المتحدة مواطنيها بمغادرة روسيا على الفور بسبب المعارك الدائرة في أوكرانيا واحتمال تعرضهم للاعتقال أو مضايقات من جانب وكالات إنفاذ القانون الروسية.

وقالت السفارة الأميركية في موسكو: «ينبغي على المواطنين الأميركيين المقيمين في روسيا أو المسافرين إليها مغادرتها على الفور، عليكم توخي المزيد من الحذر بسبب احتمال وقوع عمليات اعتقال بدون سند قانوني». وأضافت السفارة: «لا تسافروا إلى روسيا».

وتنصح الولايات المتحدة مواطنيها بشكل متكرر بمغادرة روسيا، وكان آخر تحذير علني في سبتمبر بعدما أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتعبئة جزئية.

موسكو: العقوبات عائق أمام تجديد «اتفاق الحبوب»

أعلنت روسيا، أمس، أنه سيكون من «غير المناسب» تمديد اتفاق الحبوب في البحر الأسود ما لم يتم رفع العقوبات التي تضر بصادراتها الزراعية وحل قضايا أخرى.

وأقامت مبادرة حبوب البحر الأسود التي وقعتها روسيا وأوكرانيا في يوليو الماضي ممراً آمناً للسماح بتصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية.

وتوسطت الأمم المتحدة وتركيا في هذا الاتفاق الذي تم تمديده 120 يوماً أخرى في نوفمبر، ومن المقرر تجديده مرة أخرى الشهر المقبل ولكن روسيا أشارت إلى أنها غير راضية عن بعض جوانب الاتفاق وطالبت بإلغاء العقوبات التي تضر بصادراتها الزراعية.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين لوسائل إعلام محلية: «إن موقفنا من مسألة تجديد مبادرة البحر الأسود لم يتغير»، مضيفاً أن «تمديد الوثيقة الأوكرانية أمر غير مناسب دون التوصل لنتائج ملموسة بشأن تنفيذ مذكرة روسيا والأمم المتحدة، بالإضافة إلى رفع قيود العقوبات المفروضة على الصادرات الزراعية الروسية بشكل حقيقي». ولم تستهدف العقوبات الغربية الصادرات الزراعية الروسية بشكل صريح، ولكن موسكو تقول إن الحظر على مدفوعاتها والخدمات اللوجستية وصناعات التأمين يشكل عائقا أمام قدرتها على تصدير الحبوب والأسمدة الخاصة بها.