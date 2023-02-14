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تقدميون في الحزب الديمقراطي يبحثون عن بديل لبايدن

تقدميون في الحزب الديمقراطي يبحثون عن بديل لبايدن
14 فبراير 2023 04:30

واشنطن (وكالات)

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بينما يستعد الرئيس الأميركي جو بايدن للترشح لولاية ثانية، اشتعلت حركة ناشئة لإيجاد بديل له، حيث إن الليبراليين والتقدميين في الحزب الديمقراطي غير راضين عن الاتجاه المتوقع لحملته.
وقال موقع The Hill، إن التقدميين يتساءلون عن كيفية تموضع بايدن في عام 2024، بعد أن رأوه يتجه نحو الوسط وينحرف إلى اليسار خلال ولايته، مشيراً إلى أنهم حصلوا على علامة رئيسية مطمئنة من خطاب حال الاتحاد.
ولفت إلى أن فكرة أن الديمقراطيين اليساريين سوف يجندون شخصاً ويقنعونه بالترشح ضد الرئيس الحالي، كانت دائما تعتبر خارج نطاق التيار السائد، في حين لم يمنع البعض تماماً من التحدث بشكل خاص عن السيناتور بيرني ساندرز أو السيناتور إليزابيث وارين أو السيناتور  شيرود براون كخيارات محتملة.

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