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وفاة 6 مهاجرين قبالة السواحل الإسبانية

وفاة 6 مهاجرين قبالة السواحل الإسبانية
14 فبراير 2023 04:30

مدريد (وكالات)

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أعلن التلفزيون الإسباني الرسمي، أمس، أن 6 مهاجرين لقوا مصرعهم على متن قارب في عرض البحر لدى محاولتهم الوصول إلى الشواطئ الإسبانية فيما نجا 23 آخرون. 
وأضاف أن 4 رجال وامرأتين لقوا حتفهم في الرحلة التي انطلقت من مدينة (الداخلة) المغربية قبل 9 أيام مع 29 راكباً لافتاً إلى أن طائرة هليكوبتر وسفينتين شاركت في عملية إنقاذ الناجين. 
وأوضح أنه تم العثور على القارب وعلى متنه 23 شخصاً بينهم 5 نساء و4 أطفال جميعهم من أفريقيا جنوب الصحراء. 
وذكر أن الناجين الذين أكدوا إلقاءهم الجثث في البحر وصلوا بحالة صحية سيئة لافتاً إلى أن عاملين في الصليب الأحمر كانوا في استقبالهم لدى وصولهم إلى السواحل الإسبانية وقدموا لهم الرعاية الأساسية. 
وانخفض عدد الوافدين غير القانونيين عبر البحر بمعدل  27.9 %  بتراجع قدره 11170 شخصاً مقارنة بعام 2021.

إسبانيا
المهاجرين
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