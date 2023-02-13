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الأمين العام لـ«الناتو» يوجه تحذيراً بشأن أوكرانيا

قذيفة من دبابة ليوبارد أثناء مناورة عسكرية لقوات «الناتو» (رويترز)
13 فبراير 2023 19:15

حذّر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «ناتو» ينس ستولتنبرغ الاثنين من أن القوات الأوكرانية تستهلك كمية ذخائر أكبر بكثير من تلك التي تنتجها الدول الأعضاء في الحلف.

وقال خلال مؤتمر صحفي عشية اجتماع لوزراء الدفاع في دول «الناتو»، إن «الوتيرة الحالية لاستخدام الذخائر في أوكرانيا أكبر بكثير من وتيرة إنتاجنا الحالية». وأضاف «هذا الأمر يضع صناعاتنا الدفاعية تحت الضغط».

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المصدر: وكالات
حلف الناتو
أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
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