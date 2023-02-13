«التجارة العالمية»: نستهدف تسريع وصول الدعم إلى الدول المتضررة من الكوارث
من لقاء مديرة منظمة التجارة العالمية في "قمة الحكومات"
13 فبراير 2023 18:09
شددت منظمة التجارة العالمية على ضرورة تسريع إيصال المساعدات الإنسانية خلال الأزمات والكوارث الطبيعية بين الدول الأعضاء لتسريع عملية تعافي الدول وتقديم الدعم اللازم للشعوب.
وأكدت انغوزي أوكونجو إيوالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، خلال جلسة ضمن فعاليات اليوم الأول من أعمال القمة العالمية للحكومات بدبي بعنوان: «ما هي ملامح التجارة الدولية في مرحلة ما بعد العولمة؟»، أن المنظمة تولي أهمية كبيرة لتسريع عمليات الدعم للدول المتضررة من الكوارث.
ولفتت إيوالا في الجلسة التي أدارها ريتشارد كويست من شبكة «سي إن إن» إلى أن أعضاء المنظمة توصلوا في عام 2017 إلى اتفاق يزيل العوائق التجارية التي تقف أمام تقديم المساعدات، مشيرة إلى أن نسبة الالتزام تصل إلى 75 في المئة للدول الأعضاء في الاتفاق.
وقالت: في يونيو الماضي عملت المنظمة أيضاً على إزالة ما تبقى من عوائق تبرز خلال مهمة تقديم المساعدات من قبل برنامج الغذاء العالمي، مثمنة فكرة وجود بروتوكول خاص بتقديم المساعدات الإنسانية للدول المتضررة من الكوارث الطبيعية.
وأضافت إيوالا: سنشهد نمواً بنسبة 1 في المئة فقط خلال العام الجاري بانخفاض نسبته 3 في المئة قياساً إلى العام الماضي، لكن يبقى الأمل قائماً حول تحسن التجارة العالمية. وأرجعت الانخفاض في التجارة الدولية إلى ما يتعرض له الاقتصاد العالمي من صدمات كما هو الحال مع الخلل الذي أصاب سلاسل الإمداد وأشباه الموصلات الخاصة بالسيارات التي تنتج في دولة أو دولتين وغيرها من التحديات.
وفيما يتعلق بمسألة المنازعات التجارية بين الدول الأعضاء قالت إيوالا: نبحث مع الدول الأعضاء كيفية الوصول إلى نظام تسوية المنازعات يضمن الحق للجميع، وأعتقد أن 99 في المئة من أعضاء المنظمة يرغبون في إصلاح نظام المنازعات التي سيتم إنجازه في المستقبل.. أنا متفائلة بذلك على الرغم من التحديات والصعوبات في هذا الجانب.