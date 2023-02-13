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واشنطن تنفي إرسال مناطيد إلى المجال الجوي الصيني

لحظة إسقاط المنطاد الصيني فوق ساحل ولاية كارولاينا الجنوبية الأسبوع الماضي (أرشيفية)
13 فبراير 2023 17:02

نفت واشنطن الاثنين اتهامات وجّهتها إليها بكين بإرسال مناطيد فوق الأراضي الصينية، في خضمّ التوتر بين البلدين منذ أن أسقطت الولايات المتحدة منطادا صينيا فوق أراضيها.
وكتبت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض أندريان واتسون في تغريدة إن "أي ادعاء بأن الحكومة الأميركية تستخدم مناطيد تجسس فوق جمهورية الصين الشعبية، هو خاطئ".

وأضافت أن بكين تحاول "الحد من الأضرار" متّهمةً إياها بـ"انتهاك سيادة الولايات المتحدة وأكثر من 40 دولة" من خلال "برنامجها لمناطيد التجسس".

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المصدر: وكالات
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