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إنقاذ طفلة عمرها 4 سنوات بعد 178 ساعة من الزلزال

رجل إنقاذ يتحدث مع امرأة مع استمرار البحث عن ناجين في أعقاب الزلزال المميت في كهرمان ماراس
13 فبراير 2023 15:55

أفاد وزير تركي وتقارير إعلامية بإنقاذ طفلة صغيرة تدعى ميراي من تحت أنقاض مبنى سكني في مدينة أديامان بجنوب تركيا اليوم الاثنين، بعد 178 ساعة من الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة.

وذكرت محطة (سي.إن.إن ترك) أن الطفلة تبلغ ستة أعوام وأن فرق الإنقاذ تقترب من الوصول لشقيقتها الكبرى. وكان وزير النقل التركي عادل قره إسماعيل أوغلو قال في وقت سابق إنها تبلغ من العمر أربع سنوات.

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المصدر: رويترز
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زلزال تركيا
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