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حصيلة وفيات الزلزال في تركيا وسوريا تقفز لأكثر من 37 ألفاً

حصيلة وفيات الزلزال في تركيا وسوريا تقفز لأكثر من 37 ألفاً
13 فبراير 2023 15:43

قفزت حصيلة الوفيات الناتجة عن الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا إلى أكثر من 37 ألفا و500 شخصاً اليوم الإثنين، بعد يوم من توقع مسؤول بارز بالأمم المتحدة بأن الحصيلة النهائية سوف تصل إلى أكثر من 50 ألفا على الأرجح.

وفي تركيا وحدها، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، اليوم، ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد مطلع الأسبوع الماضي، إلى 31 ألفا و643 شخصا، بحسب وكالة أنباء الأناضول.

وأصيب 80 ألف شخص آخر . وفي سوريا المجاورة، لقي 5900 شخص على الأقل حتفهم، بحسب بيانات منظمة الصحة العالمية.

وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة مارتن جريفيث إنه يتوقع أن تتجاوز حصيلة الوفيات النهائية من جراء الزلزل 50 ألف شخص.

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المصدر: وكالات
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