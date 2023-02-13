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السيسي: ازدهار الإمارات يشكل تجربة تنموية ملهمة لكافة المنطقة

السيسي
13 فبراير 2023 14:39

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين- خلال القمة العالمية للحكومات التي انطلقت أعمالها اليوم في دبي-أن العلاقات المميزة بين مصر والإمارات تمثل أساساً مهماً للحفاظ على الأمن والمصالح العربية في المنطقة.

وأكد  الرئيس  المصري أن تقدم وازدهار إمارة دبي ودولة الإمارات يشكل تجربة تنموية ملهمة لكافة المنطقة، معرباً عن التقدير للدعوة المميزة لمصر كضيف شرف في القمة العالمية للحكومات في دبي، والتي تساهم في توليد أفكار خلاقة تمثل سبيلاً ملهماً لمواجهة مختلف التحديات الإقليمية. وفق المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي . 

وأشار السيسي إلى أن الحرص المصري على المشاركة بها من خلال وفد رفيع المستوى برئاسته يعكس عمق العلاقات المميزة بين البلدين الشقيقين، والتي تمثل أساساً مهماً للحفاظ على الأمن والمصالح العربية في المنطقة.

 

 

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