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بنجلاديش تعلن شهاب الدين رئيساً جديداً للبلاد
بنجلاديش تعلن شهاب الدين رئيساً جديداً للبلاد
13 فبراير 2023 13:31
أعلنت لجنة الانتخابات في بنجلاديش في مذكرة أن محمد شهاب الدين الذي رشحه حزب رابطة عوامي الحاكم، سوف يصبح الرئيس الثاني والعشرين للبلاد.
وسوف يخلف شهاب الدين وهو قاض سابق وعضو بلجنة مكافحة الفساد، الرئيس محمد عبد الحميد، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
ومن المقرر أن ينهي عبد الحميد الذي شغل المنصب منذ أبريل 2013، ولايته الثانية في أبريل المقبل.
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