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إعصار جابرييل يجتاح نيوزيلندا ويعطل الرحلات الجوية

إعصار جابرييل يجتاح نيوزيلندا ويعطل الرحلات الجوية
13 فبراير 2023 11:35

 طالبت السلطات من السكان في أوكلاند كبرى مدن نيوزيلندا ومن سكان المنطقة المحيطة بها الاستعداد لمزيد من الأمطار الغزيرة والفيضانات والرياح القوية مع اقتراب الإعصار جابرييل من ساحل البلاد.

ويتحرك الإعصار حاليا على مسافة 250 كيلومترا شمال غرب نيوزيلندا ومن المتوقع أن يقترب من الساحل الشرقي خلال الساعات الأربعة والعشرين القادمة.

وقالت ريتشيل كيليهر نائبة مراقب إدارة الطوارئ في أوكلاند اليوم الاثنين "نتوقع أن تزداد تأثيرات الإعصار جابرييل، مع الأسف، قبل أن تبدأ الأمور في التحسن".

والإعصار هو ثاني ظاهرة مناخية كبيرة تضرب أوكلاند والجزيرة الشمالية في غضون أسابيع قليلة. وفي الشهر الماضي، تعرضت أوكلاند والمناطق المحيطة لسقوط أمطار قياسية تسببت في حدوث فيضانات وأودت بحياة أربعة أشخاص.
وشهد اليوم الاثنين إغلاق الكثير من المدارس والمرافق الحكومية المحلية في أنحاء أوكلاند والجزيرة الشمالية، ونصحت السلطات السكان بعدم السفر إذا أمكن ذلك.

وتعطلت حركة النقل العام، وتوقفت خدمات العبارات والحافلات والقطارات أو تقليصها.

وألغت شركة طيران نيوزيلندا 509 رحلات وقالت إن الرحلات ستستأنف غدا الثلاثاء إذ من المتوقع أن يتحسن الطقس.

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