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انتشال رجل من تحت الأنقاض بعد 160 ساعة من الزلزال

تفاعل رجال الإنقاذ بعد رعاية الناجين جوخان أوجرلو ، 35 عامًا ، وابنته زينب أوجرلو
13 فبراير 2023 08:32

تمكن فريق من عمال الإنقاذ من إنتشال ناجي تركي من الزلزال من تحت الأنقاض بعد 160 ساعة من الكارثة.

وقال متحدث باسم وزارة الطوارئ الروسية لوكالة تاس اليوم الاثنين إن"الجهود المشتركة لعمال الإنقاذ من وزارة الطوارئ الروسية وبيلاروس وقرغيزستان جعلت من الممكن إنقاذ رجل خلال عمليات البحث والإنقاذ في تركيا. وتم إنقاذه بعد أكثر من 160 ساعة من الزلزال".

وبحسب الوزارة، فقد استمرت عملية إنقاذ الرجل من تحت الأنقاض أكثر من أربع ساعات. وقدم الأطباء الروس الإسعافات الأولية للرجل حتى قبل أن يتم انتشاله.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية في وقت سابق إن رجال الإنقاذ تمكنوا من انتشال خمسة ناجين من تحت الأنقاض في تركيا وثلاثة آخرين في سوريا.

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المصدر: وكالات
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