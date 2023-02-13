الثلاثاء 14 فبراير 2023
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
ام القيوان
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
بودكاست
المزيد
المبوب
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
تسجيل الدخول
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
أبرز الأخبار
سيف بن زايد: الإمارات تبنت التميز والجودة أسلوب حياة في القطاعات الحكومية
حمدان بن محمد يلتقي رئيس الشؤون العالمية في شركة ميتا
جاسم البديوي: دول الخليج العربية تستثمر في الإنسان
رئيسة وزراء صربيا: القمة فرصة جيدة لتناقل الخبرات والتجارب
الإمارات وكوريا توقعان مذكرة تفاهم
«كورسيرا»: التغيير المدهش في التعليم سيتحقق عبر «شاتبوت»
وزير التربية والتعليم: 11 جامعة إماراتية ضمن الأفضل عالمياً
«أم السيليكون فالي»: النظام التعليمي القائم على الدرجات طارد للموهبة
القمة العالمية للحكومات: استقطاب وتمكين المواهب يعزز تنافسية دول المنطقة
القمة العالمية للحكومات: مهارات المستقبل تحدد مستقبل العمل
رئيس وزراء جورجيا: الإمارات نموذج يحتذى به في التحول الرقمي والابتكار
«التجارة العالمية»: تسريع وصول الدعم إلى الدول المتضررة من الكوارث
«التمويل الدولية»: العالم بحاجة إلى تريليون دولار سنوياً للإنفاق على تحديات المناخ
نائب رئيس الوزراء اليوناني: الحاجة مُلحة للوصول إلى حلول للأزمات العالمية خلال «قمة الحكومات»
وزير الخارجية الكوستاريكي: «قمة الحكومات» منصة دائرية لتلاقي الخبرات
رئيس وزراء الكويت: اتخذنا إجراءات جاذبة للتحول التكنولوجي
سفير الإمارات يلتقي رئيس وزراء اليمن
حمدان بن محمد يستقبل الرئيس المصري
محمد القرقاوي: الحكومات معنية بتبني المهارات الاستشرافية
إطلاق تقرير «تطور الحكومات الرقمية»
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
وزير الخارجية السابق نيكوس خريستودوليدس رئيساً لقبرص
وزير الخارجية السابق نيكوس خريستودوليدس رئيساً لقبرص
13 فبراير 2023 08:01
فاز وزير الخارجية السابق نيكوس كريستودوليديس فى الانتخابات الرئاسة القبرصية.
وحصل كريستودوليديس (49 عاماً) على 51.8% من الأصوات في جولة الإعادة التي أجريت الأحد، بعد فرز 97% من الأصوات، حسبما ذكرت الإذاعة العامة نقلا عن وزارة الداخلية.
وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها الساعة السادسة مساء (1600 بتوقيت جرينتش) الأحد في جولة الإعادة التي أجريت بسبب عدم حصول أي من المرشحين على أغلبية مطلقة في الجولة الأولى التي أجريت الأسبوع الماضي.
وحصل منافسه الدبلوماسي أندرياس مافروجيانيس على 48.2%، واعترف بهزيمته في الانتخابات، وفقا للتقرير. وقال مافروجيانيس للتلفزيون الرسمي "لقد هنأت نيكوس (كريستودوليديس)".
وكانت هذه انتخابات مهمة، حيث يتولى الرئيس في قبرص، الذي ينتخب بشكل مباشر من الشعب، تعيين وقيادة الحكومة.
أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائبه يهنئان نيكوس كريستودوليدس بمناسبة تعيينه رئيسا لقبرص
نفوق حيتان على شواطئ قبرص.. "لغز" مرتبط بزلزال سوريا وتركيا
المصدر: وكالات
قبرص
اليونان
الأكثر قراءة
دنيا
جزيرة السعديات أبوظبي أفضل وجهة شاطئية في الشرق الأوسط
9 فبراير 2023
الإمارات
خالد بن محمد بن زايد يفتتح جسر "أم يفينة" بطول 11 كلم
9 فبراير 2023
الإمارات
المواطنون الثلاثة يروون اللحظات الأولى لوقوع زلزال تركيا
12 فبراير 2023
آخر الأخبار
الإمارات
"الهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ" تدعو المسافرين للإفصاح عن المبالغ النقدية
اليوم 15:52
الرياضي
تشيلسي تحت الضغط لتقديم عائد الاستثمار القياسي
اليوم 15:39
عربي ودولي
«الصحة العالمية»: زلزال تركيا هو "أكبر كارثة طبيعية خلال قرن"
اليوم 15:39
الرياضي
أرسنال وسيتي.. حوار الكبار على مائدة القمة
اليوم 15:37
الرياضي
23 مباراة في اليوم الأول لـ «عربية الرجبي» بالعين
اليوم 15:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©