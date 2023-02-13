الثلاثاء 14 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

وزير الخارجية السابق نيكوس خريستودوليدس رئيساً لقبرص

وزير الخارجية السابق نيكوس خريستودوليدس رئيساً لقبرص
13 فبراير 2023 08:01

 فاز وزير الخارجية السابق نيكوس كريستودوليديس فى الانتخابات الرئاسة القبرصية.

وحصل كريستودوليديس (49 عاماً) على 51.8% من الأصوات في جولة الإعادة التي أجريت الأحد، بعد فرز 97% من الأصوات، حسبما ذكرت الإذاعة العامة نقلا عن وزارة الداخلية.

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها الساعة السادسة مساء (1600 بتوقيت جرينتش) الأحد في جولة الإعادة التي أجريت بسبب عدم حصول أي من المرشحين على أغلبية مطلقة في الجولة الأولى التي أجريت الأسبوع الماضي.

وحصل منافسه الدبلوماسي أندرياس مافروجيانيس على 48.2%، واعترف بهزيمته في الانتخابات، وفقا للتقرير. وقال مافروجيانيس للتلفزيون الرسمي "لقد هنأت نيكوس (كريستودوليديس)".

وكانت هذه انتخابات مهمة، حيث يتولى الرئيس في قبرص، الذي ينتخب بشكل مباشر من الشعب، تعيين وقيادة الحكومة.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائبه يهنئان نيكوس كريستودوليدس بمناسبة تعيينه رئيسا لقبرص
نفوق حيتان على شواطئ قبرص.. "لغز" مرتبط بزلزال سوريا وتركيا
المصدر: وكالات
قبرص
اليونان
آخر الأخبار
"الهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ" تدعو المسافرين للإفصاح عن المبالغ النقدية
الإمارات
"الهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ" تدعو المسافرين للإفصاح عن المبالغ النقدية
اليوم 15:52
تشيلسي تحت الضغط لتقديم عائد الاستثمار القياسي
الرياضي
تشيلسي تحت الضغط لتقديم عائد الاستثمار القياسي
اليوم 15:39
«الصحة العالمية»: زلزال تركيا هو "أكبر كارثة طبيعية خلال قرن"
عربي ودولي
«الصحة العالمية»: زلزال تركيا هو "أكبر كارثة طبيعية خلال قرن"
اليوم 15:39
أرسنال وسيتي.. حوار الكبار على مائدة القمة
الرياضي
أرسنال وسيتي.. حوار الكبار على مائدة القمة
اليوم 15:37
23 مباراة في اليوم الأول لـ «عربية الرجبي» بالعين
الرياضي
23 مباراة في اليوم الأول لـ «عربية الرجبي» بالعين
اليوم 15:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©