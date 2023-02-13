انتشال امرأة وطفل على قيد الحياة من أنقاض مبنى بجنوب تركيا

انتُشلت امرأة وطفل على قيد الحياة من تحت الأنقاض بأيدي فريق إغاثة سلفادوري في جنوب تركيا بعد ستة أيام على الزلزال الذي ضرب البلاد، حسبما أعلن الرئيس السلفادوري نجيب بوكيلة.



وكتب بوكيلة على تويتر "فريق الإنقاذ السلفادوري بدعم من رجال الإنقاذ الأتراك نجح للتو في إنقاذ ناجيين، امرأة وطفل، بعد أكثر من 150 ساعة قضياها تحت الأنقاض".

وأضاف أن الطفل المدعو مليح إيفي أوزجان والبالغ نحو 5 سنوات والمرأة المدعوة دنيز دال والبالغة نحو 30 عاما قد نُقِلا إلى المستشفى.

وأرفق الرئيس رسالته بمقطع فيديو يظهر فيه طفل انتشله رجال الإنقاذ السلفادوريون من تحت الأنقاض ووضعوه على نقالة فيما يُسمَع صراخ وبكاء أشخاص موجودين في المكان. ومن ثم يمكن رؤية امرأة أخرجت من بين الأنقاض تُحرّك ذراعيها، قبل أن يوضَع لها طوق طبي على رقبتها وتُحمَل على نقالة.

وجرت عملية الإنقاذ صباح الأحد من تحت أنقاض مبنى إبرار سيتيسي هزال في منطقة كهرمان مرعش بجنوب تركيا، بحسب الرئاسة السلفادورية.