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أميركا تدعو مجلس الأمن لإرسال المساعدات إلى سوريا عبر تركيا

أميركا تدعو مجلس الأمن لإرسال المساعدات إلى سوريا عبر تركيا
13 فبراير 2023 07:22

 دعت الولايات المتحدة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الأحد إلى "التصويت الفوري" على السماح بإرسال مساعدات دولية إلى شمال غرب سوريا عبر مزيد من المعابر الحدودية من تركيا بعد زلزال الأسبوع الماضي.

وتمكنت الأمم المتحدة منذ عام 2014 من إرسال مساعدات إلى ملايين الأشخاص في الجزء الشمالي الغربي من سوريا عبر تركيا وذلك بموجب تفويض من مجلس الأمن لكنه يقتصر حاليا على استخدام معبر حدودي واحد فقط.
وقالت ليندا توماس جرينفيلد سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة في بيان "في الوقت الحالي كل ساعة لها أهميتها. الناس في المناطق المتضررة يعتمدون علينا".

وأضافت "لا يمكننا أن نخذلهم.. علينا أن نصوت على الفور على قرار يستجيب لدعوة الأمم المتحدة للسماح باستخدام معابر حدودية إضافية لتوصيل المساعدات الإنسانية.. حان الوقت للتحرك بإلحاح وهدف".

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الخميس إلى تسهيل وصول المساعدات إلى المتضررين.

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