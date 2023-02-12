الإمارات: المرأة تؤسس لإحلال السلام والتعافي من النزاعات

نيويورك (الاتحاد)

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن قضية المرأة والسلام والأمن قضية جوهرية في صميم أعمال مجلس الأمن الدولي وتؤسس لإحلال السلام المستدام والتعافي من النزاعات.

واستضافت البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة برنامجاً تدريبياً لإدارة الأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام حول المرأة والسلام والأمن.

شارك في البرنامج التدريبي السنوي، موظفو إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام بهدف إثراء معارفهم حول الآثار الجنسانية للنزاعات وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتعزيز مشاركة المرأة في عمليات السلام، وحل النزاعات ومنع نشوبها، وأيضاً في جهود بناء السلام.

حضر البرنامج التدريبي، الذي عُقِد في مقر بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، نحو 30 مشاركاً، من ضمنهم موظفون في مقر الأمم المتحدة وعاملون في البعثات السياسية الخاصة للأمم المتحدة في عدد من الدول.

افتتح البرنامج التدريبي كل من معالي السفيرة لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، وخالد خياري، الأمين العام المساعد للشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ في إدارتي الشؤون السياسية وبناء السلام، وعمليات السلام في الأمم المتحدة وجرى خلاله تأكيد التزام دولة الإمارات بالنهوض بجدول أعمال المرأة والسلام والأمن، إلى جانب التأكيد على الدور المهم الذي تضطلع به إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام في تنفيذه.

وقالت معالي السفيرة نسيبة: «يُسعدنا أن توفر البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة مساحة للتبادل المباشر لوجهات النظر، خاصة عندما يتعلق الأمر بمسألة مهمة مثل تعميم جدول أعمال المرأة والسلام والأمن»، مشيرةً إلى «أن هذا الجدول يعتبر من أبرز أولويات دولة الإمارات سواء في مجلس الأمن والأمم المتحدة أو خارجهما وتعكس استضافتنا لهذا البرنامج التدريبي دعمنا الثابت للجهود التي تبذلها إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام في مجال المرأة والسلام والأمن».

وأضافت معاليها خلال افتتاحها البرنامج: «يمثل جدول أعمال المرأة والسلام والأمن قضية جوهرية في صميم أعمال مجلس الأمن، فهي ليست مجرد إضافة من المحبذ وجودها في مناقشات المجلس، بل إنها تؤسس لإحلال السلام المستدام والتعافي من النزاعات، وأتمنى أن تستخلصوا الدروس وأفضل الممارسات من خلال هذا التدريب لنقوم معاً بإعطاء جدول أعمال المرأة والسلام والأمن المركزية التي يستحقها». وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة أول دولة عربية تستضيف هذا البرنامج التدريبي ما يعكس ريادتها المستمرة لجدول أعمال المرأة والسلام والأمن، حيث وقّعت الدولة اتفاقاً مع إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام لدعم الجهود الرامية لضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في جهود السلام والعمليات السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات تشغل حالياً منصب الرئيس المشارك مع سويسرا لفريق الخبراء غير الرسمي التابع لمجلس الأمن والمعني بالمرأة والسلام والأمن، ولطالما دعت الدولة إلى إدماج المنظور الجنساني في جميع المناقشات المعنية بالسلام والأمن.