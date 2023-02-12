احتدام المعارك في «دونيتسك»

كييف (الاتحاد)

قال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، إن القوات الأوكرانية تقيم دفاعات على طول خط المواجهة في دونيتسك، بما في ذلك بلدة باخموت، وذلك مع احتدام أعنف المعارك للسيطرة على مدينتي فوليدار ومارينكا.

وأضاف زالوجني، أن روسيا تنفذ حوالي 50 هجوماً يومياً في دونيتسك وهي منطقة في جنوب شرق أوكرانيا.

وقال زالوجني: «القتال العنيف مستمر في منطقة فوليدار ومارينكا».

وتابع «نقيم دفاعات قوية، تمكنا في بعض مناطق الجبهة من استعادة المواقع التي فقدناها سابقاً، وكسبنا موطئ قدم».

ولم يحدد زالوجني الأماكن التي تمكنت القوات الأوكرانية من استعادتها.

وأضاف أن أوكرانيا ما زالت تسيطر على باخموت، وتحاول الحفاظ على الوضع على الخطوط الأمامية حول المدينة.

وقالت بريطانيا يوم قبل يومين، إن القوات الروسية تحقق مكاسب في شمال باخموت، لكنها تواجه صعوبة أكبر في مهاجمة فوليدار الواقعة على بعد نحو 150 كيلومتراً جنوباً.

وقال المحلل العسكري الأوكراني أوليه جدا،نوف إنه على الرغم من الضغط الروسي في مارينكا، إلا أن القوات الأوكرانية تمكنت من بسط سيطرتها على الأرض.

ومارينكا بلدة صغيرة مدمرة وشبه خالية كانت تمثل إحدى الجبهات منذ بدء الحرب قبل عام.

وأضاف جدانوف في مقطع مصور على وسائل التواصل الاجتماعي أن «القتال مستمر في وسط المدينة، ولكن لم تحدث تغييرات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية».