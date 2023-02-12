تأكيد عربي على رفض تغيير الوضع التاريخي في القدس

أحمد شعبان (القاهرة)

جددت الدول العربية رفضها تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم لمدينة القدس ومقدساتها،

داعيةً إلى توفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى المبارك ووقف الانتهاكات الخطيرة والاستفزازية ووقف كافة الإجراءات والممارسات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية.

كما أكدت الدول العربية على ضرورة احترام دور المملكة الأردنية الهاشمية في رعاية المقدسات والأوقاف في مدينة القدس، مؤكدةً على دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

جاء ذلك خلال أعمال مؤتمر «القدس صمود وتنمية» الذي عقد أمس، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة بمشاركة عربية وإقليمية ودولية رفيعة المستوى.

وأكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أن فرص إحلال السلام على أساس مبدأ حل الدولتين تتطلب وقف كل الانتهاكات.

وجدد الملك عبدالله الثاني في كلمته خلال المؤتمر التأكيد على أن «الحفاظ على فرص السلام على أساس حل الدولتين، يتطلب وقف كل الانتهاكات»، معتبراً أن أي محاولة للمساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم، ستكون لها انعكاسات سلبية على أمن واستقرار المنطقة بأكملها.

بدوره، جدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تأكيد مصر موقفها الثابت إزاء رفض وإدانة أي إجراءات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها، كما أكد على الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس.

وحذر السيسي خلال كلمته من العواقب الوخيمة التي قد تترتب على الإخلال بذلك، أو على محاولة استباق أو فرض أمر واقع يؤثر سلباً على أفق مفاوضات الوضع النهائي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأشار إلى أن مصر بادرت منذ أكثر من 4 عقود بمد يد السلام للتوصل لتسوية شاملة وعادلة، تعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967.

وجدد السيسي دعوته للمجتمع الدولي وشركاء السلام لضرورة العمل سوياً على إنفاذ حل الدولتين، وتهيئة الظروف الملائمة لاستئناف عملية السلام بين فلسطين وإسرائيل، باعتباره حجر الزاوية لتطلعات شعوب المنطقة لتحقيق الأمن الإقليمي والاستقرار والتعايش السلمي، داعياً أيضاً الأطراف الدولية لعدم الاستسلام للجمود السياسي، الذي يتراكم مع الزمن ويزيد من تعقيد التسوية في المستقبل.

وفي كلمة ألقاها الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في المؤتمر، أكد أن السعي إلى تقسيم المسجد الأقصى لن يقود إلا لإذكاء الاضطرابات والعنف بلا نهاية.

‏وفي كلمة الجزائر رئيس الدورة الحالية للقمة العربية، أكد وزير خارجيتها رمطان لعمامرة، على تمسك بلاده بمبادرة السلام العربية أساساً لحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق مبدأ الأرض مقابل السلام.

‏وفي الكلمة التي ألقاها نيابة عن الرئيس الجزائري، جدد لعمامرة عزم بلاده مواصلة وتكثيف جهودها ومساعيها للدفاع عن القدس.

وشارك في المؤتمر نواب للرؤساء ورؤساء حكومات ووزراء خارجية وممثلون رفيعو المستوى عن منظمات دولية وإقليمية وعربية، بما فيها الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي ومجلس التعاون الخليجي والأزهر الشريف ورجال دين ونواب ووكالات وصناديق واتحادات وشخصيات اعتبارية ومنظمات أهلية وشركات خاصة.