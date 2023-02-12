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مقتل 18 إرهابياً جنوبي الصومال

مقتل 18 إرهابياً جنوبي الصومال
13 فبراير 2023 03:05

مقديشو (الاتحاد)

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أعلن التلفزيون الصومالي الحكومي مقتل 18 من عناصر حركة «الشباب» الإرهابية في عملية عسكرية وقعت في بلدة «سبيب» بإقليم «شبيلي السفلى» جنوبي البلاد.
وبحسب التلفزيون فإن «عملية عسكرية مشتركة بين المخابرات الصومالية وشركاء دوليين استهدفت سيارة كانت تقل عناصر من حركة الشباب في البلدة ما أدى إلى مقتل 18 منهم».
وأشار التلفزيون نقلاً عن مصادر أمنية وصفها بالرفيعة من دون أن يسميها إلى أن «العناصر المستهدفة فشلت في شن هجوم على مركز عسكري حكومي في البلدة» من دون ذكر مزيد من التفاصيل.
ولم يحدد التلفزيون الحكومي من وصفهم بـ«بالشركاء الدوليين»، إلا أن الجيش الصومالي سبق أن أطلق في يوليو 2022 عملية عسكرية لتحرير وسط البلاد من عناصر الحركة بدعم جوي تنفذه القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا «أفريكوم».
وأُسست حركة «الشباب» مطلع 2004 وهي مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وتبنت عمليات إرهابية عديدة أودت بحياة المئات.

الصومال
حركة الشباب الإرهابية
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