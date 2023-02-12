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«الرئاسي الليبي»: إنجاز قوانين انتخابية ضروري قبل نهاية أبريل

«الرئاسي الليبي»: إنجاز قوانين انتخابية ضروري قبل نهاية أبريل
13 فبراير 2023 03:05

حسن الورفلي (بنغازي)

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أكد رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد المنفي أن إنجاز قوانين انتخابية توافقية، قبل نهاية أبريل المقبل، ضروري لإجراء الانتخابات قبل نهاية العام 2023.
جاء ذلك في تغريدة كتبها المنفي عبر حسابه على تويتر، خلال زيارة أجراها إلى مدينة بنغازي.
وفي تغريدته، قال المنفي: إن «تحقيق الإجماع الوطني والدولي في ضرورة إجراء الاستحقاق الانتخابي قبل نهاية سنة 2023، يتطلب إنجازاً صحيحاً وشفافاً لقوانين انتخابية توافقية قبل نهاية أبريل القادم أو العمل بالتشريعات النافذة».
كما عبّر عن الالتزام بـ«خريطة الطريق الحاكمة للمرحلة والمنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي ومخرجات برلين وقرارات مجلس الأمن، لاستكمال استحقاقات المرحلة التمهيدية وتحقيق الهدف الأسمى منها».
ووفق بيان مقتضب صدر عن المجلس الرئاسي التقى المنفي، أمس الأول، قائد الجيش الليبي خليفة حفتر في بنغازي «ضمن لقاءاته ومشاوراته الوطنية لإنجاز المسار الانتخابي واستحقاقات المرحلة التمهيدية».
وتأتي هذه التحركات ضمن محاولات حل الأزمة الليبية المتمثلة في صراع بين حكومتين، الأولى كلفها مجلس النواب مطلع العام 2022 برئاسة فتحي باشاغا، والثانية معترف بها من الأمم المتحدة، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

 

المجلس الرئاسي الليبي
محمد المنفي
ليبيا
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