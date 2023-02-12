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العراق.. مقتل 7 إرهابيين من «داعش» بضربة جوية في ديالى

العراق.. مقتل 7 إرهابيين من «داعش» بضربة جوية في ديالى
13 فبراير 2023 03:05

هدى جاسم (بغداد)

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أعلن نائب قائد العمليات العراقية المشتركة، الفريق الركن قيس المحمداوي، عن توجيه ضربة جوية قضت على عدد من الإرهابيين بمحافظة ديالى.
وذكر المحمداوي في بيان أمس، أن خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة نفذت ضربة جوية ناجحة، وأشار إلى أنها جاءت بناء على معلومات دقيقة. وصرح بأن «الضربة نجم عنها مصرع 6 إرهابيين في سد حمرين، ضمن قاطع محافظة ديالى».
من جهته، قال يحيى رسول عبد الله الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، في بيان إن القوات الأمنية المسلحة تواصل ملاحقة ومتابعة العناصر الإرهابية المنهزمة.
وأضاف «من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية لمديرية الاستخبارات العسكرية بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، نفذت القوة الجوية ضربتين جويتين ناجحتين بواسطة طائرات 16 F ضمن سلسلة جبال حمرين».
وصرح بأن «الضربة أسفرت عن قتل 7 إرهابيين بينهم المجرم ما يسمى والي ديالى الإرهابي المدعو سامي موحان».

العراق
ديالى
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